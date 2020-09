Grande Fratello Vip: svelati due vip che avrebbero dovuto varcare la porta rossa ma che all’ultimo momento non hanno potuto (Di mercoledì 9 settembre 2020) Due super vip erano convinti di partecipare al reality, ma all’ultimo momento non hanno più potuto. Ecco tutti i dettagli Grande Fratello Vip: il cast della quinta edizione Lunedì 14 settembre andrà in onda su Canale 5 in prima serata la prima puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini è di nuovo al timone del programma supportato da Pupo e Antonella Elia. Ci sarà un doppio appuntamento settimanale e il reality andrà avanti fino a metà dicembre. Il conduttore ha da poco reso pubblico l’intero cast. Lunedì entreranno dalla porta rossa (o forse dal tugurio) Elisabetta Gregoraci, Flavia Vento, Patrizia De Blanck, Maria Teresa ... Leggi su kontrokultura

davidemaggio : BOOM! A Live Non è la D'Urso la reunion del Grande Fratello 1 Leggi l'anteprima di - Pontifex_it : Alle volte occorre un amore più grande per recuperare il fratello. Nel #VangeloDiOggi (Mt 18,15-20) Gesù ci invita… - GrandeFratello : Lunedì è sempre più vicino... ?? Conosciamo i nuovi inquilini della Casa di #GFVIP ?? - sanem_aydin_ : @turkishperenne io guardavo sempre la parte finale prima di vedere le puntate del grande fratello: erkenci kus ? - Lymperatore : @mmorphine_ non penso di riprendermi mai più dalla recitazione di una conversazione del Grande Fratello -