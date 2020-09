Elezioni 20 e 21 settembre: in 9 comuni si eleggerà il sindaco (anche ad Arezzo e Viareggio) (Di mercoledì 9 settembre 2020) Si andrà al voto ad Arezzo; a Coreglia Alteminelli, Sillano Giuncugnano e Viareggio in provincia di Lucca; a Villafranca in Lunigiana in provincia di Massa Carrara; a Cascina e Orciano Pisano in provincia di Pisa; a Uzzano in provincia di Pistoia. A Follonica, in provincia di Grosseto, si voterà invece solo per il ballottaggio Leggi su firenzepost

