È boom dei social media tra gli over 55 svizzeri. Tutti i numeri del digitale nel 2020 (Di mercoledì 9 settembre 2020) Crescono Facebook e Instagram e impennano TikTok, i laptop e lo streaming, ma non a scapito dei media tradizionali Leggi su media.tio.ch

il_piccolo : Benzina e gasolio: boom di vendite a Trieste nei primi sette giorni dei “super sconti” - Agenzia_Ansa : Uganda, boom di nascite tra i gorilla. Sette neonati, cinque dei quali solo nelle ultime sei settimane #ANSA - LegaSalvini : UNA 'BOMBA' COVID SULL'ITALIA. IL VIRUS 'AVANZA' TRA I MIGRANTI - haroldxgolden : @BimbaDiZanzibar @RapitriceDei1D il boom dei pronomi c’è da mesi, non solo oggi. il punto di mettere i pronomi nell… - AutoElettrica : Borse, futures in ripresa dopo il crollo. Boom dei Btp: ... Tesla che ha lasciato ieri sul terreno il 21% dopo che… -

Ultime Notizie dalla rete : boom dei

FIRSTonline

Attenti ai furti in casa, ora che si torna al lavoro, le abitazioni restano più sguarnite. I numeri post lockdown parlano chiaro. E solo ad agosto sono state 80 le denunce presentate a carabinieri e p ...Gli strumenti digitali non hanno mai mancato di comunicarci informazioni preziose sulla nostra società, a partire dalle abitudini più quotidiane. Proprio per questo, quando è utile fare un update sull ...