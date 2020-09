Durazzano non è più comune a contagio zero: c’è il primo positivo dall’inizio della pandemia (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiDurazzano (Bn) – Una politica da subito aggressiva aveva portato i suoi risultati sin dall’inizio della pandemia. Solo in questo modo Durazzano ha potuto conservare il titolo di paese a zero contagi per tantissimo tempo. L’autoisolamento, insomma, aveva pagato Un primato che è finito con questa estate visto che nel comune caro al sindaco Crisci c’è da registrare il primo caso di positivo al coronavirus. Si tratta di una persona, una donna, alla quale è stato riscontrato il virus al rientro dalle vacanze, dopo essere stato sottoposto al tampone nasofaringeo a Civitavecchia. Subito allertata l’Asl di Benevento e il comune di appartenenza. La donna è ... Leggi su anteprima24

