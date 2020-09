Donato Giovannelli (Federico II) vince l’Erc Starting Grant 2020: riceverà 2,1 mln per il suo progetto di ricerca (Di mercoledì 9 settembre 2020) Va Donato Giovannelli, co-fondatore e scientific advisor di Nano-Tech (Pmi con sede ad Ascoli Piceno che realizza, progetta e distribuisce materiali speciali ad alte prestazioni) l’Erc Starting Grant 2020, il finanziamento dello European Research Council per sostenere la ricerca scientifica più innovativa. Attivi dal 2007, gli Erc Starting Grant fanno parte dei prestigiosi programmi di finanziamento di ricerca che ogni anno premiano giovani ricercatori di tutto il mondo, che abbiano completato il dottorato da non più di 7 anni, con l’obiettivo di incoraggiare la ricerca di alta qualità in Europa attraverso bandi competitivi che riguardano tutte le ... Leggi su ildenaro

Napoliflash24 : Donato Giovannelli, ricercatore della Federico II, si aggiudica un finanziamento Ue da 2.1 mln -… - ilmondodisuk : Microbiologia/Università Federico II, Donato Giovannelli tra i migliori giovani ricercatori al mondo. Finanziamento… - Dixy62553861 : RT @RestodelGargano: Il garganico Donato Giovannelli è uno dei 436 vincitori dei prestigiosi finanziamenti assegnati dall’European Research… - Palmieri_F_ : RT @RestodelGargano: Il garganico Donato Giovannelli è uno dei 436 vincitori dei prestigiosi finanziamenti assegnati dall’European Research… - garganolab2_0 : RT @RestodelGargano: Il garganico Donato Giovannelli è uno dei 436 vincitori dei prestigiosi finanziamenti assegnati dall’European Research… -

Ultime Notizie dalla rete : Donato Giovannelli Donato Giovannelli (Federico II) vince l'Erc Starting Grant 2020: riceverà 2,1 mln per il suo progetto di ricerca Il Denaro L’Europa premia un giovane ricercatore pugliese: il suo progetto finanziato con 2,1 milioni di euro

Il garganico Donato Giovannelli è uno dei 436 vincitori dei prestigiosi finanziamenti assegnati dall’European Research Council per sostenere la ricerca scientifica più innovativa Il Consiglio Europeo ...

Da Ancona al mondo, fino ai segreti della vita. A Donato Giovannelli lo Starting Grant, premio del Consiglio Europeo della Ricerca

ANCONA - Ha spiccato il volo da Ancona, dalla Facoltà di Scienze della Politecnica a Monte Dago. Donato Giovannelli, nato a Chioggia e cresciuto sul Gargano, dopo aver conseguito ad Ancona la laurea t ...

Il garganico Donato Giovannelli è uno dei 436 vincitori dei prestigiosi finanziamenti assegnati dall’European Research Council per sostenere la ricerca scientifica più innovativa Il Consiglio Europeo ...ANCONA - Ha spiccato il volo da Ancona, dalla Facoltà di Scienze della Politecnica a Monte Dago. Donato Giovannelli, nato a Chioggia e cresciuto sul Gargano, dopo aver conseguito ad Ancona la laurea t ...