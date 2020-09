Dl semplificazioni: cade il “segreto di Stato” sui cibi stranieri (Di mercoledì 9 settembre 2020) cade il “segreto di Stato” sui cibi stranieri che arrivano in Italia e “sarà finalmente possibile conoscere il nome delle aziende che importano gli alimenti dall’estero dai quali dipende ben l’84% degli allarmi sanitari scattati in Italia nel 2019“: lo annuncia la Coldiretti nel riferire dello storico risultato ottenuto nel decreto semplificazioni sul quale il Governo ha posto la fiducia alla Camera. “Nel provvedimento è infatti inserita una norma fortemente sostenuta dalla Coldiretti che finalmente assicura la massima trasparenza sui flussi agroalimentari. Il decreto – sottolinea la Coldiretti – prevede che il Ministero della Salute renda disponibili, ogni sei mesi, attraverso la pubblicazione sul sito internet nella sezione ... Leggi su meteoweb.eu

pvsassone : RT @cmgaston: Su ciò che Zangrillo “intendesse” non mi soffermo (altro thread? qui è off topic). Sottolineo però che la dichiarazione cade… - fpalermomm : RT @cmgaston: Su ciò che Zangrillo “intendesse” non mi soffermo (altro thread? qui è off topic). Sottolineo però che la dichiarazione cade… - chiadegli : RT @cmgaston: Su ciò che Zangrillo “intendesse” non mi soffermo (altro thread? qui è off topic). Sottolineo però che la dichiarazione cade… - ladoria1 : RT @cmgaston: Su ciò che Zangrillo “intendesse” non mi soffermo (altro thread? qui è off topic). Sottolineo però che la dichiarazione cade… - MicheleMader : RT @cmgaston: Su ciò che Zangrillo “intendesse” non mi soffermo (altro thread? qui è off topic). Sottolineo però che la dichiarazione cade… -

Ultime Notizie dalla rete : semplificazioni cade Dl semplificazioni: cade il “segreto di Stato” sui cibi stranieri Meteo Web Più autovelox, ausiliari comunali per le multe e bici contromano: ecco come cambia il Codice della strada

Nella conversione in legge del decreto Semplificazioni (Dl 76/2020) spunta ciò che non si riusciva a fare da due legislature: una mini-riforma del Codice della strada. Che fa cadere dopo 18 anni il ta ...

Codice della strada: novità dal Dl semplificazioni

Il testo del Ddl di conversione del Dl semplificazioni – attualmente all’esame della Camera – introduce diverse modifiche che interessano il Codice stradale. Tali disposizioni sono contenute nell’art.

Nella conversione in legge del decreto Semplificazioni (Dl 76/2020) spunta ciò che non si riusciva a fare da due legislature: una mini-riforma del Codice della strada. Che fa cadere dopo 18 anni il ta ...Il testo del Ddl di conversione del Dl semplificazioni – attualmente all’esame della Camera – introduce diverse modifiche che interessano il Codice stradale. Tali disposizioni sono contenute nell’art.