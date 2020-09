Deschamps risponde a Leonardo: “Noi irrispettosi sul caso Mbappé? No, c’erano 10 test in sospeso e…” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Didier Deschamps risponde a Leonardo e al Paris Saint-Germain in merito alle accuse sulla vicenda legata a Kylian Mbappé, trovato positivo al coronavirus. Il ds dei parigini aveva lamentato poca chiarezza e mancanza di rispetto da parte della Federcalcio francese a proposito delle tempistiche con le quali non sia stata immeditamente mandata comunicazione al club del giocatore. Il ct ha voluto fare chiarezza, allontanando ogni critica.Deschamps: "Aspettavamo conferma. Nessuna mancanza di rispetto per il Psg"caption id="attachment 903027" align="alignnone" width="806" Kylian Mbappé Paris Saint-Germain (getty images)/caption"Sarò sincero e spiegherò come sono andate le cose", ha esordito Deschamps a seguito della sfida della Francia contro la Croazia come riporta L'Equipe. "Alla ... Leggi su itasportpress

