Coronavirus | primo caso in un asilo in Alto Adige | positivo un bambino a San Candido Compagni e famiglie in quarantena

A solo due giorni dall'apertura dell'anno scolastico l'Alto Adige registra il primo caso Covid in un asilo. Nella sezione tedesca a San Candido un bambino è infatti risultato positivo. Lunedì non è stato bene e ha accusato dei sintomi, la conferma è poi arrivata dal tampone. Sta comunque bene. I suoi 20 Compagni e le rispettive famiglie ora sono in quarantena, scrive il quotidiano Dolomiten. L'asilo non è stato chiuso, sono però stati disinfettati i vani utilizzati dal gruppo del bimbo. "La cosa più importante è che il bambino stia bene", dice la sindaca Rosmarie Burgmann

