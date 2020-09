Carreno Busta-Zverev in tv: data, orario e diretta streaming semifinale Us Open 2020 (Di mercoledì 9 settembre 2020) Pablo Carreno Busta e Alexander Zverev si troveranno l’uno contro l’altro in un’imperdibile sfida valida per le semifinali degli Us Open 2020: ecco di seguito le informazioni sulla data, l’orario, l’eventuale diretta tv e streaming. Lo spagnolo se la vedrà contro il tedesco alle ore 22 italiane della serata di venerdì 11 settembre, dunque parecchio riposo prima per entrambi. diretta tv garantita da Eurosport (visibile sia per gli abbonati a Sky che per quelli a Dazn). Leggi su sportface

