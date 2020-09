Benadryl Challenge, nuova pericolosa sfida social. Morta 15enne, è la prima vittima (Di mercoledì 9 settembre 2020) Un’altra sfida fra i giovanissimi sui social è costata la vita a Chloe Phillips, una ragazza di quindici anni di Oklahoma City (Usa), per una overdose da farmaco. La ‘Benadryl Challenge’ consiste nel riprendersi mentre si assume il Benadryl, un farmaco antistaminico che, sempre smartphone alla mano, si continua a ingerire finché la sostanza inizia a provocare allucinazioni. Purtroppo però, in alcuni casi le conseguenze possono diventare tragiche. L’antistaminico ingerito ha infatti effetti collaterali: un dosaggio troppo alto può danneggiare, o fermare, il sistema cardiocircolatorio. A segnalarlo è l’Associazione nazionale Di.Te. (Dipendenze tecnologiche, Gap e Cyberbullismo). Ma cosa porta i ragazzi a spingersi sempre oltre, superando ... Leggi su caffeinamagazine

Corriere : Overdose di antistaminici per una sfida su TikTok: morta 15enne - EmilioZucca : La prima (prevedibile) vittima della Benadryl Challenge e i rischi a cui vanno incontro i bambini su TikTok (e non… - viagrazie : Check out this article: Genitori in allarme per la nuova sfida mortale degli adolescenti: attenzione alla “Benadryl… - Bizia84 : Un’altra sfida #social si sta diffondendo tra i giovanissimi: #benadrylchallenge. Giuseppe Lavenia, presidente… - Antonio05849523 : RT @mash_ska: Si muore di overdose di antistaminici e la #cannabis è illegale #spininelfianco TikTok, muore a 15 anni dopo aver partecipat… -