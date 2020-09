Barbara D’Urso riunisce il cast del primo GF a 20 anni dall’esordio (Di mercoledì 9 settembre 2020) Barbara D’Urso riunisce il cast del primo Grande Fratello a 20 anni dall’esordio del reality. Erano gli anni Duemila quando lo show esordì su Canale Cinque cambiando per sempre il mondo della tv. Per celebrare questo traguardo importante i protagonisti della trasmissione saranno ospiti di Live – Non è la D’Urso per raccontare l’esperienza del reality. L’incontro sarà l’occasione per ricordare un volto amatissimo del GF, Pietro Taricone, scomparso dieci anni fa in un tragico incidente con il paracadute. In questi anni i protagonisti dello show hanno cambiato vita e si sono reinventati, apparendo più volte anche in tv. Marina La Rosa, ad esempio, ha preso parte all’Isola dei ... Leggi su dilei

