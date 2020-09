Ascolti TV | Martedì 8 settembre 2020 (Di mercoledì 9 settembre 2020) Windstor Nella serata di ieri, martedì 8 settembre 2020, su Rai1 la fiction in replica Enrico Piaggio ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 in prima visione Windstorm 4: il vento sta cambiando ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 la prima puntata di Boss in Incognito 6 con Max Giusti ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 l’incontro di Nations League Francia-Croazia ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 il ritorno di Carta Bianca ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 l’esordio di Fuori dal Coro totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 il debutto stagionale di DiMartedì ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su Tv8 Django Unchained segna .000 spettatori ... Leggi su davidemaggio

toysblogit : Ascolti tv martedì 8 settembre 2020 - DanPignataro : @StefanoColetta2 @la_giando @mfrittella @eleonoradaniele @serenabortone @albmatano @RaiUno @1AnnaFalchi… - Zona_Wrestling : #WWE WWE: NXT al martedì fa crollare gli ascolti di Impact - - giuliaforpeace : RT @antoniogenna: Ieri e oggi in TV 02/09/2020 — Ascolti italiani di martedì 1° settembre 2020: 2,4 milioni (13,3%) per l’ultima puntata di… - ArmandaGelsomin : RT @EmanuelaSono: Quando ti trovi in mezzo a delle persone che colloquiano, ma tu sei con gli airpods coperti dai capelli e ascolti la musi… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti Martedì Ascolti tv USA lunedì 4 novembre, The Neighborhood tocca il record stagionale Dituttounpop