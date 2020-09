Zappa: “E’ un sogno essere al Cagliari. Mi ispiro a Maicon” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Gabriele Zappa è da ieri un nuovo calciatore del Cagliari, queste le parole del terzino ex Inter ai canali ufficiale del club sardo: “Per me è una grandissima emozione far parte di un Club così prestigioso. Sono davvero contento, la Serie A è un sogno che avevo sin da bambino e che ora si avvera. Arrivo molto carico, con tanta voglia di imparare e far bene. Sono un terzino di spinta che lavora molto in fase offensiva. Da piccolo il mio idolo era Kakà, ma adesso mi ispiro a Maicon.” INTERVISTA Conosciamo il nuovo acquisto Le prime parole di #Zappa #benvenutoZappa #forzaCasteddu pic.twitter.com/Zg1tjQa8ZK — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) September 8, 2020 Foto: sito ... Leggi su alfredopedulla

CagliariCalcio : #Zappa è un giocatore rossoblù ???? Benvenuto a Cagliari, Gabriele ?? ?? - mario24361 : RT @gladiatoremassi: Tra Uomini e Leoni non si fanno patti...!!! Un immenso #Dimaio piega #Zingaretti a votare #Si e avverte #salvini e #me… - starless_boh : @gladiatoremassi @luigidimaio @matteosalvinimi @GiorgiaMeloni Salvini e Meloni hanno votato la legge e a me risulta… - lilmemyg : la zappa sui piedi da solo. Quindi tutta la gente che ancora sostiene che non sia colpa sua, che lui non abbia fatt… - Pierlui71735318 : @matteosalvinimi Magari cambiavi la legge quando potevi e non l hai fatto un altra zappa a i piedi pagliaccio -

Ultime Notizie dalla rete : Zappa “E’