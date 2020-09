Xiaomi Mi 10 Ultra punta sul 5G: un nuovo video a tutta velocità (Di martedì 8 settembre 2020) Sono ormai settimane che in rete lo Xiaomi Mi 10 Ultra continua a fare il bello e il cattivo tempo. Il nuovo smartphone top di gamma della compagnia cinese si presenta infatti come uno dei dispositivi mobile più accattivanti di questo comunque affollato 2020, vero e proprio fiore all’occhiello del catalogo di Xiaomi. Non a caso, sono tantissimi quelli che vorrebbero vederlo in vendita anche nei mercati occidentali, con tanto di petizione partita per richiedere l’arrivo in Europa. E se è vero che solo ieri lo abbiamo visto in un video che punta a mostrare le bellezze della fotocamera anteriore integrata nel display grazie ad una tecnologia di ultima generazione che potrebbe divenire sempre più diffusa – potete recuperarlo in questo nostro ... Leggi su optimagazine

nextonman : Xiaomi Mi 10 Ultra Vs Samsung Galaxy Note 20 Ultra Camera Comparison - HDblog : Xiaomi Mi 10 Ultra mette il turbo col 5G: in uno spot guida da remoto un'auto da corsa - stefano_6000 : RT @androidblogit: Xiaomi sfrutta il Mi 10 Ultra e una rete 5G SA per guidare un'auto da remoto a 3000 KM di distanza - - startzai : RT @guidaautonoma: Guarda Xiaomi Mi 10 Ultra in azione mentre pilota un’auto da remoto - guidaautonoma : Guarda Xiaomi Mi 10 Ultra in azione mentre pilota un’auto da remoto -