Xbox Series S, ufficiale la data di lancio e il prezzo. Quasi certo il lancio in contemporanea della Series X (Di martedì 8 settembre 2020) Le console Xbox di nuova generazione saranno rilasciate in tutto il mondo martedì 10 novembre. La data ufficiale è stata rivelata dagli esperti Microsoft, Jez Corden e Zac Brown, per poi essere confermata da Xbox poche ore dopo, almeno per la serie S: una notizia che fa ovviamente felici gli appassionati di gaming e anche i giocatori esports. La console Xbox Series S, apparsa online prima del previsto grazie a un video promozionale in anteprima, costerà 299 dollari al momento del lancio, pari a circa 253 euro. Secondo quanto riferito, Microsoft rilascerà lo stesso giorno anche la sua Xbox Series X, che sarà più “prestante” e ... Leggi su esports247

