Woojin accusato di stupro, l’ex Stray Kids si difende: “Tutto falso” (Di martedì 8 settembre 2020) Woojin accusato di stupro, questo è il flusso di notizie che si rincorrono sui social. Secondo quanto raccontato di tweet in tweet l’ex membro della band k-pop Stray Kids avrebbe molestato sessualmente delle ragazze mentre girava di bar in bar. La storia è emersa anche sul forum Reddit ma è rafforzata da una fuga di notizie che vedrebbero il cantante coinvolto in una serie di episodi – più di uno – di cui gli stessi fan sarebbero a conoscenza dal mese di giugno. Oggi la notizia è tornata all’attenzione social per via della replica pubblicata da Woojin, ma il tono delle sue parole ha fatto imbestialire la fanbase. La stessa fanbase racconta che una ragazza, in particolare, avrebbe raccontato senza svelare il nome di essere ... Leggi su optimagazine

anita_duranti : RT @helloNCT_: ??LE PERSONE CHE HANNO ACCUSATO JUNGWOO E ALTRI IDOL ERANO PROFILI FAKE CHE HANNO AMMESSO DI AVER INVENTATO TUTTO PER NUOCER… - darknvwild : RT @MELTNPCT: # WOOJIN: oggi è successa una cosa assurda. sono stato accusato di molestie sessuali da una ragazza che non conosco... sono v… - sanniejdio : RT @hooneynho: Ciao sono woojin sono stato accusato di molestie ma niente paura perchè ho firmato un contratto con una nuova agenzia e tra… - MissPar44006072 : RT @dreamglw: tw // sexual assault woojin: accusato di aver molestato sessualmente delle donne, kstays ne erano a conoscenza e non hanno… - D0NGH0NEY : RT @helloNCT_: ??LE PERSONE CHE HANNO ACCUSATO JUNGWOO E ALTRI IDOL ERANO PROFILI FAKE CHE HANNO AMMESSO DI AVER INVENTATO TUTTO PER NUOCER… -

