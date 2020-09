Uomini e Donne, anticipazioni martedì 8 settembre 2020 (Di martedì 8 settembre 2020) anticipazioni Uomini e Donne, Trono Classico o Trono Over? Scopriamo cosa succederà oggi, 8 settembre nella nuova puntata del dating show anticipazioni Uomini e Donne, cosa succederà nella nuova puntata della nuova stagione del dating show? Oggi, vedremo il Trono Classico. Ad inizio puntata entreranno Davide, Gianluca e Blanda, aspiranti tronisti che si presenteranno al pubblico e agli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari. Solo in due rimarranno per la nuova stagione di Uomini e Donne e, se le anticipazioni non sono errate, dovremmo vedere sul trono Davide e Gianluca per cui scenderanno ben 25 corteggiatrici. L’aspirante tronista Blanda invece, anche se non sarà scelto per il ... Leggi su zon

