UFFICIALE – Kolarov è un nuovo giocatore dell’Inter: il comunicato (Di martedì 8 settembre 2020) Aleksandar Kolarov è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter: ecco il comunicato della società nerazzurra Aleksandar Kolarov è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. L’ex giocatore della Roma ha firmato un contratto di un anno con opzione per il secondo. Ecco il comunicato UFFICIALE comparso sul sito UFFICIALE del club nerazzurro: «Aleksandar Kolarov è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter: il calciatore serbo si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo dalla AS Roma» 🚨 ANNUNCIO Aleksandar #Kolarov è un nuovo ... Leggi su calcionews24

Inter : ?? | ANNUNCIO Aleksandar #Kolarov è un nuovo giocatore dell'Inter! ???? ?? - FcInterNewsit : VIDEO - Kolarov lascia la sede dopo la firma. Non resta che attendere l'annuncio ufficiale da parte dell'Inter - Gianluca_fnc : RT @Inter: ?? | ANNUNCIO Aleksandar #Kolarov è un nuovo giocatore dell'Inter! ???? ?? - WolfgangDanso : RT @Inter: ?? | ANNUNCIO Aleksandar #Kolarov è un nuovo giocatore dell'Inter! ???? ?? - dampster_1567 : RT @Inter: ?? | ANNUNCIO Aleksandar #Kolarov è un nuovo giocatore dell'Inter! ???? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Kolarov Kolarov all’Inter: ufficiale il suo arrivo dalla Roma Goal.com Kolarov all’Inter: ufficiale il suo arrivo dalla Roma

Adesso c’è anche l’ufficialità: Aleksandar Kolarov è un nuovo giocatore dell’Inter. C’è la firma che lo lega ai nerazzurri. Aleksandar Kolarov è un nuovo giocatore dell’Inter. L’ormai ex difensore del ...

Kolarov è dell'Inter: ufficialità in arrivo. L'agente: "C'è grande soddisfazione"

"Sicuramente è una grande soddisfazione, una grande opportunità. Come è nata quest'idea? Ora è passato tanto tempo, non ricordo". Queste le parole a caldo di Alessandro Lucci, agente di Aleksandar Kol ...

