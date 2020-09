Tutti pazzi per Locatelli, dopo la Juve si inserisce anche l’Inter (Di martedì 8 settembre 2020) dopo una stagione positiva con la maglia del Sassuolo, Manuel Locatelli stupisce Tutti con una super prestazione all'esordio in maglia azzurra. Il centrocampista classe 1998 ha dimostrato qualità e maturità toccando anche molti palloni. Cresciuto nelle giovanili del Milan, Locatelli è un punto fisso nel centrocampo di De Zerbi e l'allenatore bresciano non vuole di certo privarsene.INTER E JuveNTUS SU Locatellicaption id="attachment 929125" align="alignnone" width="300" Locatelli (getty images)/captionLe ottime uscite hanno attirato l'attenzione dei top club italiani che ora vorrebbero aggiudicarsi il talento neroverde. Carnevali sicuramente non farà sconti e la cifra rimane quella fissata: 40 milioni. Chi vorrà il ... Leggi su itasportpress

Dopo una stagione positiva con la maglia del Sassuolo, Manuel Locatelli stupisce tutti con una super prestazione all’esordio in maglia azzurra. Il centrocampista classe 1998 ha dimostrato qualità e ...

