Traffico Roma del 08-09-2020 ore 15:30 (Di martedì 8 settembre 2020) Luceverde Roma una buona giornata ben trovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi a Roma Nord code a tratti sulla via Cassia fino a via di Grottarossa a partire dal raccordo verso il centro da via dei Due Ponti Verso il raccordo alla Trionfale Traffico rallentato per lavori su via della Pineta Sacchetti tra via Francesco Marconi e Largo Agostino Gemelli verso la via Trionfale anche alla Flaminio lavori in corso su via di San Valentino chiusa la rampa che immette su Corso Francia Verso il raccordo alla Tiburtino chiusura temporanea di viale delle provincie a causa della presenza di alberi sulla carreggiata tra Piazzale delle Provincie piazzale Valerio Massimo verso la via Tiburtina sulla tangenziale verso San Giovanni code a tratti all’interno della galleria della Nuova Circonvallazione interna da via dei Monti Tiburtini ... Leggi su romadailynews

VAIstradeanas : 15:41 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h - romadailynews : Traffico Roma del 08-09-2020 ore 15:30: Luceverde Roma una buona giornata ben trovati all… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 08-09-2020 ore 15:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 08-09-2020 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Via Aurelia ????code tra Via Pietro Francisci e Via Nicola Lombardi > centro #luceverde #Lazio -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 08-09-2020 ore 08:30 RomaDailyNews Roma, albero cade in piazzale delle Provincie

Un albero è caduto in piazzale delle Provincie, a Roma, alle 14.30 circa. Non risultano feriti. In corso accertamenti per stabilire eventuali danni ai veicoli in sosta. La strada è stata chiusa al tra ...

Estate con partenze intelligenti, meno traffico e vittime

(ANSA) - ROMA, 08 SET - Nell'estate del Covid si registra un consolidamento della variazione delle abitudini di viaggio degli italiani, con una maggiore propensione a pianificare gli spostamenti in ma ...

Un albero è caduto in piazzale delle Provincie, a Roma, alle 14.30 circa. Non risultano feriti. In corso accertamenti per stabilire eventuali danni ai veicoli in sosta. La strada è stata chiusa al tra ...(ANSA) - ROMA, 08 SET - Nell'estate del Covid si registra un consolidamento della variazione delle abitudini di viaggio degli italiani, con una maggiore propensione a pianificare gli spostamenti in ma ...