Spende i risparmi di una vita per togliersi il malocchio (Di martedì 8 settembre 2020) Tenuta sotto scacco quasi due mesi, una 60enne del Luganese ha versato 250 mila franchi a un sedicente mago. Leggi su media.tio.ch

Ticinonline : Spende i risparmi di una vita per togliersi il malocchio #luganese - dottorschultz : RT @LaPrimaManina: #Referendum. Tra Camera e Senato i risparmi sarebbero di 81,6 milioni di euro ogni anno. Che, significa lo 0,005% del de… - brongosalvatore : RT @LaPrimaManina: #Referendum. Tra Camera e Senato i risparmi sarebbero di 81,6 milioni di euro ogni anno. Che, significa lo 0,005% del de… - augusteo60 : RT @LaPrimaManina: #Referendum. Tra Camera e Senato i risparmi sarebbero di 81,6 milioni di euro ogni anno. Che, significa lo 0,005% del de… - Magnacaura : RT @LaPrimaManina: #Referendum. Tra Camera e Senato i risparmi sarebbero di 81,6 milioni di euro ogni anno. Che, significa lo 0,005% del de… -

Ultime Notizie dalla rete : Spende risparmi

Ticinonline

Uno studio sull'andamento dei prezzi di vari marchi e modelli indica che dopo 3-4 mesi i costi sono calati a sufficienza per fare un buon affare Quando un nuovo modello di smartphone sbarca sul mercat ...LUGANO - Voleva farsi togliere “la negatività”. Insomma, quello che una volta si chiamava “malocchio”. Vittima della propria ingenuità, ma anche (come spesso in questi casi) della solitudine, N.*, 60e ...