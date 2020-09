Sofia: una bambina e nove nonni. Storia di cinque generazioni a confronto (Di martedì 8 settembre 2020) Una bambina e nove nonni. E' la Storia di Sofia, nata da appena quattro giorni a Carbonia, nel Sulcis, in Sardegna,, e circondata dall'affetto di cinque generazioni . La più anziana è Delia di 93 anni,... Leggi su tgcom24.mediaset

Una bambina e nove nonni. E' la storia di Sofia, nata da appena quattro giorni a Carbonia, nel Sulcis (in Sardegna), e circondata dall'affetto di cinque generazioni. La più anziana è Delia di 93 anni, ...

Una bambina e nove nonni. E' la storia di Sofia, nata da appena quattro giorni a Carbonia, nel Sulcis (in Sardegna), e circondata dall'affetto di cinque generazioni. La più anziana è Delia di 93 anni, ...