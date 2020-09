Serena Rossi Instagram magnifica in costume, bellezza acqua e sapone: «Meravigliosa» (Di martedì 8 settembre 2020) Attrice, cantante, doppiatrice e conduttrice, tra le artiste più complete del mondo dello spettacolo italiano c’è senza dubbio lei Serena Rossi. La 35enne napoletana, nota per fiction di successo come Ho sposato uno sbirro, Che Dio ci aiuti, Rossella, L’Ispettore Coliandro e Io sono Mia, è molto amata dal grande pubblico. Lo provano i tantissimi complimenti in basso all’ultimo scatto che la mostra rilassata al mare. «Ultimi scampoli d’estate», recita la didascalia che fa da corredo alla foto, che ha colpito gli utenti per la semplicità. Una bellezza acqua e sapone quella di Serena Rossi, che rappresenta nell’immaginario la ragazza della porta accanto. Genuina, per nulla montata. leggi anche ... Leggi su urbanpost

