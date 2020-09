Scuola, Azzolina stanzia 2,9 miliardi. Anief: “Più risorse dal Recovery Plan” (Di martedì 8 settembre 2020) (Teleborsa) – La Ministra Lucia Azzolina ha stanziato 2,9 miliardi per la Scuola, la cifra più alta spesa in Europa, per favorire la ripresa dell’anno “in presenza”. Lo ha detto la titolare dell’Istruzione in audizione al Senato, dove ha riferito sulla situazione della Scuola in avvio dell’anno scolastico. “Se consideriamo le risorse mobilitate da quando ho giurato come Ministra, a gennaio, parliamo di circa 7 miliardi che rappresentano, e credo che su questo davvero non si possa che essere tutti d’accordo, un segnale inequivocabile. La stagione dei tagli è stata archiviata. La Scuola torna al centro di investimenti”, ha detto la Ministra. “Puntiamo ad essere un Paese in cui ... Leggi su quifinanza

