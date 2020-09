Sabrina Beccalli, umane le ossa trovate nella sua auto (Di martedì 8 settembre 2020) Milano, 8 set. (Adnkronos) – Sono ossa umane i la 39enne di Crema scomparsa dal giorno di Ferragosto. E’ quanto emerge dalla perizia effettuata del team di esperti guidati dal medico legale Cristina Cattaneo incaricato dalla Procura di Cremona. In un primo momento si era ritenuto che i resti appartenessero a un cane. L’auto della donna è stata data alle fiamme da Alessandro Pasini, il 45enne attualmente in carcere con l’accusa di omicidio e distruzione di cadavere. Per avere conferma che si tratta effettivamente del corpo di Sabrina i Ris dovranno effettuare ora l’esame del Dna.L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Sabrina Beccalli

Non si sa ancora cosa sia accaduto a Sabrina Beccalli, 39enne di Crema scomparsa a Ferragosto. La sua auto era stata ritrovata bruciata e successivamente si era detto che le ossa ritrovate all’interno ...CREMONA, SEP 8 - Medical examiners said Tuesday they believed they had found the remains of an Italian woman who went missing from Crema in Lombardy on August 15 and is now thought to have died in her ...