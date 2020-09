Riapertura scuole fissata anche in Basilicata il 24 settembre (Di martedì 8 settembre 2020) POTENZA – “La decisione del rinvio al 24 settembre dell’apertura della scuola è avvenuta dopo l’interlocuzione con i sindacati, l’ufficio scolastico regionale e i rappresentanti della scuola perché esprimessero le loro considerazioni. Siamo stati tutti concordi, sia la scuola che i sindacati per motivi diversi”. Così il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi in consiglio regionale alla richiesta di relazionare sull’inizio delle attività scolastiche da parte del consigliere Mario Polese (Iv). “La scuola – ha aggiunto Bardi – ha delle difficoltà oggettive, non tutti i docenti sono stati assegnati, un problema atavico che si ripresenta puntualmente ma che quest’anno, con le procedure in atto, la presenza dei docenti doveva essere più considerevole”. Per il governatore, in Basilicata rispetto alle altre regioni il gap è inferiore, ma non è stato comunicato per tempo. Il differimento è stato deciso inoltre anche per elezioni, che avrebbero richiesto una doppia sanificazione.IN BASILICATA TRA I CONTAGIATI ANCHE UN BAMBINO DI 11 ANNI Leggi su dire

