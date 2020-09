Regione Lazio: 25mila richieste sostegno, non riusciremo a coprirle (Di martedì 8 settembre 2020) Roma – Tra i problemi che si troveranno ad affrontare le scuole del Lazio c’e’ anche quello degli insegnanti di sostegno. Non tutte le richieste potranno essere accolte, secondo Michela Corsi dell’ufficio scolastico regionale: “Ci sono 25mila richieste di sostegno e non riusciremo mai a coprire questo numero- ha detto nel corso di una seduta della commissione regionale Istruzione- Abbiamo assegnato il primo organico del sostegno, ma come sempre avviene abbiamo la richiesta di deroghe.” “In questo momento specifico e’ intervenuta una nuova autorizzazione che passa per la Corte conti, stiamo attendendo 1000 nuove deroghe per docenti di sostegno che stiamo richiedendo. Cerchiamo di coprire i ... Leggi su romadailynews

RegioneLazio : 'La Regione Lazio si impegna a pagare le spese legali nel procedimento per la morte di Willy. Non lasceremo da sola… - borghi_claudio : @RiccardoDiofebi @insistente_ @gilardisil Prego, buona lettura. - Agenzia_Dire : #WillyMonteiro, 21 anni, è stato ucciso a calci e pugni nella notte tra sabato e domenica. - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 08-09-2020 ore 18:45: VIABILITÀ DEL 8 SETTEMBRE 2020 ORE… - zangaridelbalzo : RT @RegioneLazio: 'La Regione Lazio si impegna a pagare le spese legali nel procedimento per la morte di Willy. Non lasceremo da sola la fa… -