Pulgar | “Finalmente guarito dal Covid-19 | indossate sempre la mascherina”

Pulgar dopo essere risultato positivo al coronavirus, è tornato finalmente a indossare la maglia della Fiorentina dopo l'ok dello staff sanitario. Queste le parole del ragazzo su instagram: "Finalmente posso confermarvi che mi hanno dato il via libera dopo il Coronavirus. Sono stati giorni di grande attenzione, vi ringrazio tutti per i vostri messaggi di sostegno. Sono felice di poter tornare agli allenamenti con la Fiorentina e a giocare per dare tutto. Per favore non abbassate la guardia, usate sempre la mascherina". View this post on Instagram Por fin les puedo confirmar que me dieron de alta de Covid Fueron días de mucho cuidado, agradezco a tod@s sus mensajes de apoyo feliz de poder volver a los entrenamientos con @acffiorentina y volver con todo al Calcio Por ...

