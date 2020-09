Prezzi benzina, diesel e gpl: tornano i ribassi (Di martedì 8 settembre 2020) Dopo una lunga fase di stabilità le compagnie tornano a intervenire sui Prezzi raccomandati dei carburanti. Eni ha ridotto di 1 centesimo benzina e diesel, mentre le medie dei Prezzi praticati sul territorio risultano poco mosse. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi Carburanti del Mise, emerge in particolare che il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è a 1,406 euro al litro (1,407 ieri) con i diversi marchi compresi tra 1,403 e 1,419 euro/litro (no logo 1,394). Il prezzo medio praticato del diesel è a 1,284 euro/litro (1,285 ieri), con le compagnie posizionate tra 1,280 e 1,302 euro/litro (no logo 1,270). ... Leggi su meteoweb.eu

