Previsioni Meteo, FOCUS sulla nuova ondata di maltempo di metà settimana: forti temporlai in Sardegna (Di martedì 8 settembre 2020) Previsioni Meteo – Tornerà l’instabilità da giovedì. Dopo l’intervento temporaneo di un cuneo anticiclonico atlantico a chiudere l’alimentazione instabile all’affondo precedente, in corrispondenza della Germania e poi della Francia, andrà via via aprendosi un nuovo varco a opera del ramo secondario del flusso instabile principale nordatlantico. Il nuovo affondo percorrerà quasi la medesima strada del primo, orientandosi più verso i settori occidentali del bacino e andando a scavare una moderata circolazione instabile, dapprima verso il Golfo del Leone, la Spagna orientale, le Baleari, poi via via orientamento dell’asse verso i settori centrali del bacino e instabilità crescente anche su diversi settori occidentali peninsulari. Ancora una volta, ... Leggi su meteoweb.eu

