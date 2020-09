Poco X3 NFC, smartphone low cost con ambizioni da fascia medio alta (Di martedì 8 settembre 2020) Sarà davvero difficile competere con il nuovo smartphone Poco X3 NFC, realizzato dall’azienda spin off di Xiaomi, diventata famosa in breve tempo proprio per la sua capacità di sfornare prodotti di fascia superiore al prezzo di quelli di gamma inferiore. Capacità che, a quanto pare, è nuovamente confermata con questo smartphone di gamma medio-alta, almeno sulla carta, ma che sarà commercializzato a un prezzo da soluzione economica, con prezzi per l’Italia a partire da 229,90 euro. A spiccare è soprattutto lo schermo con refresh rate a 120 Hz, un unicum a queste cifre, ma la scheda tecnica è tutta di alto livello. Il cuore pulsante di Poco X3 NFC è infatti il processore Qualcomm Snapdragon 732G, ... Leggi su ilfattoquotidiano

techno_flying : #POCOX3NFC Poco X3 NFC Launch in India soon | Poco X3 nfc price in india | Poco X3 launch date in India @IndiaPOCO… - mistermatoscom : Smartphone Poco X3 NFC 6/64 Go Dispo à 173.05€ - parressss : Poco X3 NFC - rvspotato : ganda nung poco x3 nfc ????? - MiuiBlog : #Redmi Note 10 potrebbe essere il rebrand di POCO X3 NFC, ma ad un prezzo inferiore #PocoX3Nfc #RedmiNote10… -