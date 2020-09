Piccolo: necessarie vere soluzioni per corridoio Laurentina (Di martedì 8 settembre 2020) Roma – “I filobus del corridoio Laurentina sono fermi da maggio al deposito di Tor Pagnotta. Quello di Laurentina e’ diventato ‘un filobus chiamato desiderio’. Erano tornati in strada solo per un breve periodo e ora sono di nuovo tutti fermi. Avevano smesso di circolare perche’ senza manutenzione, in quanto era scaduto, in piena emergenza Coronavirus, il contratto con l’azienda che ne garantiva il servizio.” “Ad oggi pero’ sembra che non sia stato fatto nessun passo avanti e ad una settimana dall’inizio delle scuole la situazione e’ preoccupante. I cittadini lamentano da tempo i disagi derivanti dalla soppressione del servizio dei filobus e hanno ripetutamente richiesto all’amministrazione di conoscere i tempi di ripristino. Lo pseudo servizio sostitutivo ... Leggi su romadailynews

Daniele Rocchi – La Colletta pro Terra Sancta?: “Un piccolo gesto di solidarietà che tutta la Chiesa è chiamata a compiere per sostenere, attraverso la Custodia di Terra Santa, le comunità cristiane d ...

Una settimana fa la riapertura degli asili nido in Trentino. Oggi un bimbo è stato trovato positivo al coronavirus in una struttura di Pergine Valsugana, comune di 21mila abitanti. Ne ha dato notizia ...

