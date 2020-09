Omicidio Willy, le parole dei parenti degli aggressori: “Era solo un immigrato” (Di martedì 8 settembre 2020) “In fin dei conti cos’hanno fatto? Niente. Hanno solo ucciso un extracomunitario". Questa la frase choc pronunciata da uno o più familiari dei quattro picchiatori che hanno ucciso a colpi di calci e pugni Willy Monteiro Duarte, il ragazzo 21enne originario di Capo Verde, isola situata in un arcipelago al largo della costa occidentale dell'Africa. A udire queste terribili parole sarebbero stati alcuni testimoni che hanno poi riferito ai militari. La frase sarebbe stata pronunciata in caserma. Una volta fermati infatti, il gruppetto è stato trasferito in caserma, dove è poi stato raggiunto da genitori e parenti. Il ragazzo è stato brutalmente aggredito e picchiato a morte nella notte tra sabato 5 e domenica 6 settembre nelle vicinanze di Piazza ... Leggi su howtodofor

chetempochefa : Uno dei familiari degli arrestati per l’omicidio di Willy: 'In fin dei conti cos’hanno fatto? Niente. Hanno solo uc… - Corriere : Marco e Gabriele Bianchi sono seguaci del Mixed Martial Arts che ha le sue regole sull’uso della forza ma che i due… - serracchiani : Un familiare degli arrestati per l’omicidio di #Willy Monteiro ha dichiarato: 'In fin dei conti cos’hanno fatto? Ni… - spacebdx : RT @_VeronicaG: Ma voi vi immaginate il circo mediatico se l’omicidio di Willy Monteiro Duarte fosse avvenuto a parti inverse? Cioè se 4 ne… - ellam118 : RT @_VeronicaG: Ma voi vi immaginate il circo mediatico se l’omicidio di Willy Monteiro Duarte fosse avvenuto a parti inverse? Cioè se 4 ne… -