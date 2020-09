Omicidio di Willy Monteiro a Colleferro, Alessio Sakara: “Willy è l’eroe gli altri solo pusillanimi” (Di martedì 8 settembre 2020) Alessio Sakara, il campione italiano della MMA, dopo l'Omicidio di Willy Monteiro a Colleferro difende la sua disciplina e attacca i presunti assassini. Dopo il brutale Omicidio di Willy Monteiro a Colleferro la stampa e l'opinione pubblica hanno puntato il dito contro la MMA, lo sport praticato da due dei presunti assassini del ragazzo. Ma Alessio Sakara, volto italiano di questo sport, conosciuto dal pubblico televisivo per la sua partecipazione a Tu si que vales, intervistato da Fanpage ha difeso la sua disciplina: "Un campione di MMA non si permetterebbe mai di combattere per strada". Nella notte tra il 5 e 6 settembre Willy Monteiro Duarte è ... Leggi su movieplayer

