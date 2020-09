Omicidio Colleferro, "Abbiamo fatto da pacieri, non l'abbiamo toccato" si difendono così i 4 arrestati per la morte di Willy (Di martedì 8 settembre 2020) Hanno risposto a tutte le domande e negato qualsiasi addebito i 4 giovani indagati per il brutale pestaggio avvenuto nella notte tra sabato e domenica nella cittadina alle porte di Roma Leggi su repubblica

Giorgiolaporta : Non ci sono colori di pelle e colori politici per l'omicidio di #Colleferro; c'è un branco e una vittima. La… - VittorioSgarbi : La violenza come tratto distintivo. Vite vuote e aride. Di individui che stanno al mondo come bestie feroci. Le lor… - chetempochefa : Uno dei familiari degli arrestati per l’omicidio di Willy: 'In fin dei conti cos’hanno fatto? Niente. Hanno solo uc… - nojusticenope : RT @ultimenotizie: Mario Pincarelli, uno dei 4 ragazzi arrestati per l’omicidio del 21enne Willy Monteiro Duarte a #Colleferro , era già st… - saintone79 : RT @gabry_malvagia: 20 minuti di violenza inaudita. 'Era solo un immigrato '. Avevano disattivato i lampioni. Raccontateci dei 'bulli ' e… -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Colleferro Omicidio Colleferro, oggi l'interrogatorio davanti a Gip dei 4 fermati Sky Tg24 Ragazzo ucciso a Colleferro, per gli aggressori si valuta l'aggravante razziale

"Cosa hanno fatto? Non hanno fatto niente. Hanno solo ucciso un extracomunitario". Era l'alba di domenica scorsa ed erano appena iniziati gli interrogatori dei quattro giovani di Artena accusati di av ...

Omicidio Willy: in corso interrogatori, escluso movente razziale. Domani l'autopsia

A Rebibbia l'udienza di convalida del fermo dei quattro giovani accusati dell'omicidio del 21enne a Colleferro. L'autopsia potrebbe far emergere nuovi elementi e modificare il reato da omicidio preter ...

"Cosa hanno fatto? Non hanno fatto niente. Hanno solo ucciso un extracomunitario". Era l'alba di domenica scorsa ed erano appena iniziati gli interrogatori dei quattro giovani di Artena accusati di av ...A Rebibbia l'udienza di convalida del fermo dei quattro giovani accusati dell'omicidio del 21enne a Colleferro. L'autopsia potrebbe far emergere nuovi elementi e modificare il reato da omicidio preter ...