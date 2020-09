Nogarin entra part-time in staff Raggi, aiuterà assessore bilancio (Di martedì 8 settembre 2020) Roma – L’ex sindaco M5S Di Livorno, Filippo Nogarin, lavorera’ part-time in Campidoglio nello staff dell’assessore al bilancio e al Coordinamento strategico delle partecipate Gianni Lemmetti, fino al 2017 membro proprio della Giunta labronica guidata da Nogarin. A mettere nero su bianco una voce che correva da mesi e’ una delibera approvata dalla Giunta capitolina lo scorso 28 agosto. L’ex primo cittadino si occupera’ della verifica di tutti gli aspetti amministrativi e tecnici legati all’attuazione del programma politico dell’assessorato, in particolare per quanto riguarda programmazione, sviluppo e attuazione dei processi di informatizzazione nel settore delle ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Nogarin entra Nogarin entra part-time in staff Raggi, aiuterà assessore bilancio RomaDailyNews Nogarin ce l’ha fatta: incarico part time nello staff di Lemmetti

LIVORNO. C’è voluto qualche mese e un’estate complicata anche da un intervento chirurgico per fortuna risoltosi nel modo migliore, come racconta lui con tanti dettagli sul suo profilo Facebook, tra un ...

Bilancio, Raggi chiama Nogarin: l'ex sindaco di Livorno in coppia con Lemmetti

Incarico part time nello staff dell'assessore al Bilancio per Filippo Nogarin: lo prevede una delibera approvata lo scorso 28 agosto dalla Giunta Raggi Bilancio, in soccorso della Raggi il Movimento 5 ...

LIVORNO. C’è voluto qualche mese e un’estate complicata anche da un intervento chirurgico per fortuna risoltosi nel modo migliore, come racconta lui con tanti dettagli sul suo profilo Facebook, tra un ...Incarico part time nello staff dell'assessore al Bilancio per Filippo Nogarin: lo prevede una delibera approvata lo scorso 28 agosto dalla Giunta Raggi Bilancio, in soccorso della Raggi il Movimento 5 ...