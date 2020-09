Ninja Gaiden: un titolo della serie in arrivo su PS4 e Switch? (Di martedì 8 settembre 2020) Appena trapelato un indizio che sembrerebbe alludere ad un presunto Ninja Gaiden in arrivo su Switch e PS4. I dettagli in quest’articolo Ninja Gaiden sta pian piano diventando un semplice ricordo nella storia dei videogiochi. L’ultimo titolo della mainline narrativa della serie risale al 2012. Stiamo parlando di Ninja Gaiden 3, uscito inizialmente per PlayStaion 3 e Xbox 360 e successivamente adattato per Wii U. Da allora il nulla, con una semplice intervista, risalente al 2013, in cui il produttore della serie aveva dichiarato che il team era al lavoro su un nuovo titolo della serie. ... Leggi su tuttotek

