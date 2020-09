Ninja Gaiden Trilogy in arrivo su PS4 e Switch nel 2021? (Di martedì 8 settembre 2020) Secondo quanto riferito, Ninja Gaiden sta per fare il suo tanto atteso ritorno, anche se non con una nuova uscita del franchise. Il distributore e publisher di Hong Kong Game Source Entertainment ha elencato una trilogia di Ninja Gaiden, che si dice sarà lanciata abbastanza presto.Secondo Game Source Entertainment, la trilogia sarebbe in arrivo esclusivamente su PlayStation 4 e Nintendo Switch. Quanto comparso in rete è stato subito rimosso, ma la notizia era già arrivata su forum come ResetEra e Reddit.La descrizione del prodotto è relativamente chiara e afferma che la compilation includerà Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 e Ninja Gaiden 3: ... Leggi su eurogamer

