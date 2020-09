Morata vuole la Juventus e ha già avvertito l'Atletico! Arriva la risposta di Simeone (Di martedì 8 settembre 2020) Alvaro Morata, attaccante dell'Atletico Madrid, avrebbe già palesato al suo attuale club la propria voglia di tornare alla Juventus. Leggi su 90min

sportli26181512 : Juve, Morata vuole tornare: Alvaro Morata spinge per tornare alla Juventus. Come scrive... - LositoLuciano : @TUTTOJUVE_COM Vidal voleva la Juve ma per il discorso extracomunitari non è stata possibile...FIRMERÀ PER l’InDer.… - FootballAndDre1 : La Juve vuole Morata e propone scambio con Douglas Costa ?? - StoriaAmore79 : Simeone vuole Douglas Costa a tutti i costi, proposta shock alla Juve: guardate che ci danno! LO SCAMBIO?… - interliveit : #Inter - Rifiuto clamoroso: vuole andare alla #Juventus -