Magalli confessa: “Quella volta che a Heather Parisi diedi…” (Di martedì 8 settembre 2020) Pronto a tornare alla guida dei Fatti Vostri affiancato da Samanta Togni, Giancarlo Magalli è poco interessato a quello che si dice su di lui, in particolare evita di fare riferimento e polemizzare sullo scontro indiretto nato con Adriana Volpe sua ex collega di lavoro. Il conduttore ha rivelato in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni d’aver lavorato con tantissimi colleghi e nessuno si è mai lamentato, il suo atteggiamento al lavoro è sempre stato serie e rispettoso e poco comprende quanto si dia importanza al caso Adriana Volpe. Magalli ha poi raccontato un episodio avvenuto con Heather Parisi: “Ho lavorato con decine e decine di colleghe, non ho mai avuto problemi. Mi si metteva davanti quando parlava. Una volta da dietro le diedi un calcetto. Un ... Leggi su quotidianpost

Giancarlo Magalli si confessa. Dopo gli ormai noti dissapori con Adriana Volpe, il conduttore de I Fatti Vostri racconta di tutte le colleghe - "un'ottantina", ammette - che ha avuto al suo fianco.

