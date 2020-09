Juve, Sarri non fa sconti: niente risoluzione (Di martedì 8 settembre 2020) Juventus Sarri niente risoluzione – È passato un mese esatto dalla rivoluzione in panchina in casa Juventus. L’8 agosto il presidente Andrea Agnelli ha deciso infatti di esonerare Maurizio Sarri, subito dopo l’eliminazione dalla Champions League in seguito alla sfida di ritorno degli ottavi con il Lione. Pochi giorni dopo la nomina di Andrea Pirlo … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

forumJuventus : [GdS] DNA Juve, niente moduli fissi, più dialogo coi giocatori e CR7 al centro del progetto: così Pirlo cancella Sa… - sportli26181512 : #Notizie #Sceltidallaredazione Juve, Sarri non fa sconti: niente risoluzione: Juventus Sarri niente risoluzione – È… - CalcioFinanza : Juve, Sarri non fa sconti: niente risoluzione - FierGobbo : #Sarri ha ragione, la juve è una squadra inalienabile per un incapace come lui - mic_fusco : RT @napolista: Sarri riscopre la lotta al padrone: la Juve e Agnelli sgancino fino all’ultimo centesimo Non ci è arrivato come Alberto Sor… -