Instagram, Giulia Ragazzini hackerata: voleva pagina su Wikipedia (Di martedì 8 settembre 2020) La miss e influencer romana Giulia Ragazzini alle prese con un hacker che le ha rubato il profilo Instagram. La ragazza, classe 1996, voleva creare una sua pagina Wikipedia in India. Tutto è iniziato, stando alla testimonianza di Giulia Ragazzini (modella, miss e influencer classe 1996, originaria di Roma) quando le era stato recapitato un messaggio che parlava della possibilità di aprire una pagina su Wikipedia India. La ragazza, attratta dall’idea di avere una pagina personale sulla famosa enciclopedia online e open source, aveva “consegnato” tutte le sue info di base, come biografia e altri dati sensibili. Dati che sono stati raccolti in realtà da un hacker, che ... Leggi su bloglive

