Grande Fratello Vip 5, svelato a sorpresa il 21 concorrente: si tratta di un noto influencer (Di martedì 8 settembre 2020) Il GF Vip 5 sta per iniziare e nei giorni scorsi era stato svelato il cast ufficiale dei 20 concorrenti. Adesso invece c’è stato un colpo di scena, a sorpresa infatti è stato svelato un nuovo concorrente che entrerà nel reality condotto da Alfonso Signorini, si tratta di un noto influencer. Ecco tutti i dettagli Grande Fratello Vip, svelato un nuovo concorrente di Alfonso Signorini: Denis Dosio Partirà il 14 settembre la nuova edizione del Grande Fratello Vip condotta per il secondo anno consecutivo da Alfonso Signorini. Nei giorni scorsi era stato annunciato l’intero cast che avrebbe varcato la porta rossa ma a ... Leggi su tutto.tv

