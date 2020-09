Ginocchio Zaniolo ko “Tornerò presto, grazie a tutti per il supporto” (Di martedì 8 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Rottura del legamento crociato del Ginocchio sinistro. Questo l’esito dei controlli ai quali si è sottoposto Nicolò Zaniolo questa mattina a Villa Stuart, a Roma, dopo l’infortunio subito ieri sera ad Amsterdam durante la partita di Nations League tra Olanda e Italia. Il giocatore, reduce dalla rottura del legamento crociato del Ginocchio destro subita lo scorso gennaio, verrà nuovamente operato domani. “Nicolò Zaniolo – spiega la Roma in una nota – è stato sottoposto a risonanza magnetica a Villa Stuart. L’iniziale sospetto diagnostico è stato confermato: il calciatore ha riportato la lesione completa del legamento crociato anteriore del Ginocchio sinistro e domani verrà sottoposto a ... Leggi su ilcorrieredellacitta

OfficialASRoma : L’#ASRoma comunica che Nicolò Zaniolo ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro durante Olanda-Italia… - OfficialASRoma : Nicolò Zaniolo è stato sottoposto a risonanza magnetica a Villa Stuart. L’iniziale sospetto diagnostico è stato co… - angelomangiante : Esami strumentali hanno appena confermato la rottura del crociato del ginocchio sinistro. Deve operarsi domani a V… - Tutto_Calcio13 : RT @OfficialASRoma: Nicolò Zaniolo è stato sottoposto a risonanza magnetica a Villa Stuart. L’iniziale sospetto diagnostico è stato confer… - Notiziedi_it : Infortunio al ginocchio per Zaniolo in Nazionale: la Roma adesso ha paura -

Nicolò Zaniolo è sicuramente uno dei calciatori più sfortunati in questo 2020. Il 21enne di Massa, infatti, dopo essersi rotto il legamento crociato nel mese di gennaio contro la Juventus ha replicato ...(ANSA) - ROMA, 08 SET - "C'è un numero considerevole di calciatori che sono già stati operati e poi sono incappati in un altro infortunio. I tempi di recupero, però, non c'entrano, perché i protocolli ...