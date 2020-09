‘Gf Vip 5’, da Elisabetta Gregoraci a Flavia Vento, ecco perché i concorrenti hanno scelto di partecipare (e perché vorrebbero vincere) (Di martedì 8 settembre 2020) Mancano pochissimi giorni alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, con al timone per il secondo anno consecutivo Alfonso Signorini affiancato da Pupo e Antonella Elia. Il cast è ormai ufficiale e saranno molti i vip che varcheranno la porta rossa e a distanza di così poco tempo dall’inizio del reality anche le donne della Casa – dopo le dichiarazioni degli uomini della quinta edizione del Gf -hanno deciso di raccontare attraverso le pagine di Tv Sorrisi e Canzoni per quale motivo hanno deciso di prendere parte al Gf e perchè vorrebbero vincere. Elisabetta Gregoraci è stata una delle primissime concorrenti ad essere ufficializzate nel cast; dopo la fine della sua storia con Flavio Briatore da cui ha avuto Nathan Falco ... Leggi su isaechia

AssassinsBeary : Visti i concorrenti del nuovo GF VIP e visto il loro livello di vipposità, reclamo apertamente il mio diritto ad en… - ecspensivegurl : sono disperata cosa ci va a fare denis dosio al gf vip - anto18558 : Matilde Brandi al GF Vip: un problema la preoccupa - fabsworldx : Il gf vip non potrà mai arrivare ai livelli delle prime due edizioni, sorry not sorry - zazoomblog : Denis Dosio come ultima scelta Influencer scomodo per Signorini al GF Vip - #Denis #Dosio #ultima #scelta… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Gf Vip Anche un alatrense al "Grande Fratello Vip": Gabriele Rossi parte col piede giusto ciociariaoggi.it