Focolaio Polignano a mare: 78 positivi, chiuso anche il comune (Di martedì 8 settembre 2020) Sono ore di grande agitazione quelle che stanno vivendo tutti gli abitanti di Polignano a mare che sperano di poter fare il tampone per capire quella che è la situazione attuale. Purtroppo infatti, la cittadina in provincia di Bari, potrebbe diventare uno dei più grandi focolai del momento in Puglia. 78 le persone positive dopo i primi controlli, ma nelle prossime ore si faranno dei nuovi tamponi, per capire se il contagio ha interessato anche altra gente. E’ stato chiuso anche il comune del paese dopo che un dipendente è risultato positivo. Nell’edizione del Tg regionale pugliese di oggi, i giornalisti inviati sul posto, hanno cercato di raggiungere il sindaco del paese per un primo commento sui fatti ma al momento, non ha avuto modo di rilasciare ... Leggi su ultimenotizieflash

