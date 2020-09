Federico Fashion Style: ecco i listini prezzi dei suoi negozi (ma manca qualcosa) (Di martedì 8 settembre 2020) È lui stesso a dare i numeri, o meglio, i prezzi per una piega nei suoi saloni. Federico Fashion Style, in isolamento per via della positività al covid-19 scoperta al ritorno da una vacanza in Sardegna, risponde a una domanda su Instagram: “Quanto costa una piega nei tuoi saloni?“. “Dipende dai saloni… 12 euro ad Anzio, il salone di Roma 25 e il salone di Milano 35”. E a quel punto il parrucchiere noto per il suo programma tv su Real Time pubblica i listini prezzi. “Shatush” a Roma 180 euro, “Fly to sky” (?) da 220 euro a Milano ma anche 45 euro il colore ad Anzio. Peccato che i listini pubblicati non siano completi: quello di Roma si ferma a tale “trattamento Angel” mentre ... Leggi su ilfattoquotidiano

FQMagazineit : Federico Fashion Style: ecco i listini prezzi dei suoi negozi (ma manca qualcosa) - Noovyis : (Federico Fashion Style: ecco i listini prezzi dei suoi negozi (ma manca qualcosa)) Playhitmusic - - tricloro : Ma nessuno che mi rincuora sulle condizioni di Federico Fashion style, cos'è questo silenzio? - gesch96 : Questa sembra Roberta di Federico Fashion style #cortesiepergliospiti - givliavs : Benedetta fashion style vs Federico fatto in casa per voi. Mi sa che ho sbagliato qualcosa!! ?? -