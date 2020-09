Facebook si prepara a fare concorrenza a Zoom, Teams e Meet (Di martedì 8 settembre 2020) Messenger Room consentirà videochiamate senza limiti di tempo per un massimo di 50 partecipanti (Immagine: Facebook)Messenger Rooms si sta preparando a fare seria concorrenza a Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Webex e tutte le altre piattaforme per le videoconferenze, testando una nuova funzionalità che apre le porte delle sue stanze anche a utenti sprovvisti di un account appartenente alle app della galassia Facebook. La scoperta arriva dalle abili mani dell’esperto di reverse engineering italiano Alessandro Paluzzi, che in un suo tweet mostra lo screenshot della nuova funzionalità in fase di test su Instagram. https://twitter.com/alex193a/status/1302374807904964608 Finora Menlo Park ha lavorato per consentire agli ... Leggi su wired

ArduinoDieni : Tizio che possiede pagina Facebook seguitissima fa una foto a Napoli davanti un chiosco che vende limonate. Tizia d… - UBrignone : RT @GiovanniToti: #Scuola e #trasporti: la #Liguria si prepara al rientro degli studenti in classe il 14 settembre. Guarda in diretta ?? h… - GiovanniToti : #Scuola e #trasporti: la #Liguria si prepara al rientro degli studenti in classe il 14 settembre. Guarda in diret… - DarioConti1984 : Facebook si prepara alle elezioni USA con limiti e blocchi - xsembrasemplice : non mia zia che condivide su facebook video su quanto tutti gli animali siano ? creature speciali e amorevoli ? e p… -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook prepara Facebook si prepara a fare concorrenza a Zoom, Teams e Meet Wired.it 'Il panino col Polpo arrosto', un gustoso abbraccio dal sapore tutto pugliese

Crudo, bollito condito con olio pomodoro e sedano oppure cotto alla brace, il polpo rappresenta un vero 'must eat' delle nostre giornate estive. Famose sono le serate a Mola di Bari durante le quali g ...

Terminata la demolizione del palazzo pericolante, viale Gabriele d'Annunzio si prepara a riaprire

È terminata la demolizione del palazzo pericolante in viale Gabriele d'Annunzio e il tratto di strada compreso tra via degli Equi e via Seneca sarà presto riaperto al traffico. I lavori, avviati lo s ...

Crudo, bollito condito con olio pomodoro e sedano oppure cotto alla brace, il polpo rappresenta un vero 'must eat' delle nostre giornate estive. Famose sono le serate a Mola di Bari durante le quali g ...È terminata la demolizione del palazzo pericolante in viale Gabriele d'Annunzio e il tratto di strada compreso tra via degli Equi e via Seneca sarà presto riaperto al traffico. I lavori, avviati lo s ...