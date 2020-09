Enzo Capo rifiuta il confronto | Offese e insulti fuori Uomini e Donne (Di martedì 8 settembre 2020) Uomini e Donne è appena tornato in onda e già sono nati scandali e polemiche tra alcuni personaggi. A tornare sulla bocca di tutti, questa volta, sono stati Pamela Barretta ed Enzo Capo, i quali sono tornati in studio, dopo la rottura della scorsa primavera. Da quanto si è saputo, i toni si sono alzati in studio, perché Enzo ha accusato Pamela di essere stata la causa della fine della storia con la sua nuova fidanzata Lucrezia. Tuttavia, la situazione è nuovamente cambiata e, al momento, Enzo Capo rifiuta il confronto. Infatti, nei giorni scorsi, Enzo Capo ha deciso di tentare il tutto per tutto e, fuori da Uomini e ... Leggi su giornal

AlbertodaSomma : RT @staff_M_Fedriga: (2/2) Grazie al Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica, a #RCS e al responsabile delle tappe Enzo Cainero per aver or… - staff_M_Fedriga : (2/2) Grazie al Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica, a #RCS e al responsabile delle tappe Enzo Cainero per aver… - alias_el_indio : @EOFutbol Il Capo Enzo Maresca - BlogUomini : Pamela Barretta durissima con Enzo Capo dopo Uomini e donne Gli da del... - alberto_fer_nun : @ColinaDeNervion @BenditosColores Enzo Maresca. Il capo. -