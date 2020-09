Depay sul Barcellona: «Ne so poco…» (Di martedì 8 settembre 2020) Memphis Depay ha parlato dell’interessamento nei suoi confronti del Barcellona Memphis Depay, attaccante del Lione e dell’Olanda, ha parlato ai microfoni di NOS dell’interessamento da parte del Barcellona nei suoi confronti. I blaugrana lo vorrebbero come erede di Luis Suarez. «Non ho sentito molto dal mio agente. So che c’è l’interesse del Barcellona, ma non ho niente altro da dire perché ne so poco. Devo tornare a Lione e poi capirò meglio il mio futuro. Ma per ora non so altro». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

_cazzimiei_ : @rajonee09 Condivido. Depay non è un numero 9 ma Koeman l'ha spesso utilizzato come tale in nazionale. Se i rumors… - roccohhh : depay non so perchè ma mi stai proprio sul cazzo - ApCalciomercato : Calciomercato Inter, giallo Lautaro Martinez: le ultime sul futuro - siamo_la_Roma : ??? La rassegna stampa di oggi ?? #Dzeko verso la permanenza, #Veretout tentato dal #Napoli ?? #Totti rientra a… - teladoiotokyo : Aulas: Depay? Anche la Roma sul calciatore: Negli ultimi giorni si è parlato molto dell'arrivo al Barcellona...… -

Ultime Notizie dalla rete : Depay sul Depay sul Barcellona: «Ne so poco…» Calcio News 24 Suarez tra Juve ed Atletico: Barça ha pronta offerta per Depay

Luis Suarez è in lista di sbarco, tra Atletico Madrid e Juventus ed il Barcellona lavora sull'attaccante della prossima stagione. Il prescelto di Ronald Koeman è Memphis Depay, gradito al tecnico per ...

Nations League: Grande Italia, un gol di Barella stende l’Olanda

Dopo l’1-1 contro la Bosnia, l’Italia batte l’Olanda per 1-0 e conquista la prima vittoria nel gruppo 1 di Nations League. Decide una rete di Barella nel finale di primo tempo che permette agli azzurr ...

Luis Suarez è in lista di sbarco, tra Atletico Madrid e Juventus ed il Barcellona lavora sull'attaccante della prossima stagione. Il prescelto di Ronald Koeman è Memphis Depay, gradito al tecnico per ...Dopo l’1-1 contro la Bosnia, l’Italia batte l’Olanda per 1-0 e conquista la prima vittoria nel gruppo 1 di Nations League. Decide una rete di Barella nel finale di primo tempo che permette agli azzurr ...